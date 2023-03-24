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Кремль: от поездки Путина в Мариуполь «никто не поседел»

Ведомости

После поездки президента РФ Владимира Путина в Мариуполь в Кремле никто «не поседел», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никто не поседел», — ответил он на вопрос журналистов.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Путин держит на круглосуточном контроле тему восстановления новых регионов.

«Развитие и восстановление новых территорий, конечно, это архиважная задача для всего государства и, конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента. Поэтому то, что он принял решение лично это все посмотреть на месте, вполне естественно. Собственно Путин всегда так делает», — рассказал он.

В ходе конференц-колла Песков также не согласился с оценкой одного из журналистов, что поездку в Мариуполь можно считать «экспромтом» Путина. 

«Это нельзя назвать новым стилем Путина. Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации и особенно по тем темам, которые он держит под личным контролем», — подчеркнул он.

О первой после начала боевых действий на Украине поездке президента в Донбасс Кремль сообщил утром 19 марта. Путин побывал с рабочей поездкой в Мариуполе — приморском городе ДНР. Туда он прибыл на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал город. Он осмотрел не менее шести объектов, в том числе береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, а также памятные места. В Донбасс Путин прибыл после Крыма, где побывал в девятилетнюю годовщину присоединения полуострова к России.

19 марта Песков заявил, что общение Путина с жителями Мариуполя, его поход в гости и другие передвижения по городу были спонтанными. Песков добавил, что в планах президента есть визиты в другие регионы в течение ближайших двух-трех недель, но не стал уточнять, о каких субъектах идет речь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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