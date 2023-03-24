Кремль: от поездки Путина в Мариуполь «никто не поседел»

О первой после начала боевых действий на Украине поездке президента в Донбасс Кремль сообщил утром 19 марта. Путин побывал с рабочей поездкой в Мариуполе — приморском городе ДНР. Туда он прибыл на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал город. Он осмотрел не менее шести объектов, в том числе береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, а также памятные места. В Донбасс Путин прибыл после Крыма, где побывал в девятилетнюю годовщину присоединения полуострова к России.