Путин обсудил с Володиным законотворческую работу Госдумы

22 марта первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что ГД утвердила план реализации положений послания президента Федеральному собранию, с которым он выступил 21 февраля. Всего план включает в себя 72 пункта, причем 16 из них Дума уже выполнила. В первом чтении ГД приняла 25 законопроектов, во втором – пять, еще 12 проектов внесены на рассмотрение. Еще 12 пунктов плана предусматривают совместную подготовку правительством и депутатами проектов законов.