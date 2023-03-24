Путин обсудил с Володиным законотворческую работу Госдумы
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в рамках переговоров обсуждались вопросы законотворческой работы нижней палаты парламента, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента», – говорится в сообщении.
22 марта первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что ГД утвердила план реализации положений послания президента Федеральному собранию, с которым он выступил 21 февраля. Всего план включает в себя 72 пункта, причем 16 из них Дума уже выполнила. В первом чтении ГД приняла 25 законопроектов, во втором – пять, еще 12 проектов внесены на рассмотрение. Еще 12 пунктов плана предусматривают совместную подготовку правительством и депутатами проектов законов.
Во время своего обращения Путин отметил, что цель западных стран на Украине – перевод локального конфликта в фазу глобального противостояния и стратегическое поражение России. Начало СВО президент объяснил желанием защитить страну. Кроме того, глава государства призвал предпринимателей инвестировать в страну, объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), а правительство призвал подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики.