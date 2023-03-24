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Путин обсудил с Володиным законотворческую работу Госдумы

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в рамках переговоров обсуждались вопросы законотворческой работы нижней палаты парламента, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента», – говорится в сообщении.

22 марта первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что ГД утвердила план реализации положений послания президента Федеральному собранию, с которым он выступил 21 февраля. Всего план включает в себя 72 пункта, причем 16 из них Дума уже выполнила. В первом чтении ГД приняла 25 законопроектов, во втором – пять, еще 12 проектов внесены на рассмотрение. Еще 12 пунктов плана предусматривают совместную подготовку правительством и депутатами проектов законов.

Во время своего обращения Путин отметил, что цель западных стран на Украине – перевод локального конфликта в фазу глобального противостояния и стратегическое поражение России. Начало СВО президент объяснил желанием защитить страну. Кроме того, глава государства призвал предпринимателей инвестировать в страну, объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), а правительство призвал подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных