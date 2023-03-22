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В Госдуме утвердили план реализации послания президента

Ведомости

В Госдуме утвердили план реализации положений послания президента России Федеральному собранию. Об этом сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, возглавляющий думскую рабочую группу по реализации положений ежегодных посланий президента.

«Проект плана сформирован из предложений фракций и комитетов Государственной думы с учетом перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию РФ. Основу проекта плана составляют как внесенные, так и не внесенные в Государственную думу законодательные инициативы», – приводит его слова ТАСС.

Всего план включает в себя 72 пункта, причем 16 из них Дума уже выполнила. В первом чтении ГД приняла 25 законопроектов, во втором – пять, еще 12 проектов внесены на рассмотрение. 

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Еще 12 пунктов плана предусматривают совместную подготовку правительством и депутатами проектов законов. Два других пункта касаются выделения средств из бюджета на реализацию мероприятий послания в этом и последующих годах. Интеграции новых территорий в правовое поле РФ посвящен «довольно большой» раздел, добавил Жуков.

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 21 февраля. Во время своего обращения Путин отметил, что цель западных стран на Украине – перевод локального конфликта в фазу глобального противостояния и стратегическое поражение России.Начало СВО президент объяснил желанием защитить страну. Кроме того, глава государства призвал предпринимателей инвестировать в страну, объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), а правительство призвал подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики.

Как писали «Ведомости», телевизионную трансляцию послания посмотрело 13,7 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек, что стало рекордным значением за четыре года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных