В Госдуме утвердили план реализации послания президента
В Госдуме утвердили план реализации положений послания президента России Федеральному собранию. Об этом сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, возглавляющий думскую рабочую группу по реализации положений ежегодных посланий президента.
«Проект плана сформирован из предложений фракций и комитетов Государственной думы с учетом перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию РФ. Основу проекта плана составляют как внесенные, так и не внесенные в Государственную думу законодательные инициативы», – приводит его слова ТАСС.
Всего план включает в себя 72 пункта, причем 16 из них Дума уже выполнила. В первом чтении ГД приняла 25 законопроектов, во втором – пять, еще 12 проектов внесены на рассмотрение.
Еще 12 пунктов плана предусматривают совместную подготовку правительством и депутатами проектов законов. Два других пункта касаются выделения средств из бюджета на реализацию мероприятий послания в этом и последующих годах. Интеграции новых территорий в правовое поле РФ посвящен «довольно большой» раздел, добавил Жуков.
Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 21 февраля. Во время своего обращения Путин отметил, что цель западных стран на Украине – перевод локального конфликта в фазу глобального противостояния и стратегическое поражение России.Начало СВО президент объяснил желанием защитить страну. Кроме того, глава государства призвал предпринимателей инвестировать в страну, объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), а правительство призвал подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики.
Как писали «Ведомости», телевизионную трансляцию послания посмотрело 13,7 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек, что стало рекордным значением за четыре года.