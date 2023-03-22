В Госдуме утвердили план реализации послания президента

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 21 февраля. Во время своего обращения Путин отметил, что цель западных стран на Украине – перевод локального конфликта в фазу глобального противостояния и стратегическое поражение России.Начало СВО президент объяснил желанием защитить страну. Кроме того, глава государства призвал предпринимателей инвестировать в страну, объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), а правительство призвал подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики.