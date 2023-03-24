РБК узнал об обсуждении отставки губернатора Омской области Буркова
По словам одного из источников РБК, вероятность ухода Буркова высокая, но окончательное решение еще не принято.
Буркову 55 лет. В октябре 2017 г. президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, уже в сентябре 2018 г. Бурков был избран главой региона.
15 марта этого года Путин освободил Романа Копина с поста главы Чукотки по собственному желанию. На должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа Путин назначил Владислава Кузнецова, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя правительства ЛНР.
Через два дня президент принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского по собственному желанию. На должность врио губернатора региона был назначен Василий Анохин.