РБК узнал об обсуждении отставки губернатора Омской области Буркова

В Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник в правительстве. О возможной отставке Буркова также говорил собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента.