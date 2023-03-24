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РБК узнал об обсуждении отставки губернатора Омской области Буркова

Ведомости

В Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник в правительстве. О возможной отставке Буркова также говорил собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента.

По словам одного из источников РБК, вероятность ухода Буркова высокая, но окончательное решение еще не принято.

Буркову 55 лет. В октябре 2017 г. президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, уже в сентябре 2018 г. Бурков был избран главой региона.

15 марта этого года Путин освободил Романа Копина с поста главы Чукотки по собственному желанию. На должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа Путин назначил Владислава Кузнецова, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя правительства ЛНР.

Через два дня президент принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского по собственному желанию. На должность врио губернатора региона был назначен Василий Анохин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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