Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над российским пленными на Украине

16 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила ответ от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на обращение по пыткам российских военных украинской стороной. «Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников», — отмечала омбудсмен. Москалькова также заявляла о важности диалога с ООН и отметила готовность организации к сотрудничеству для решения проблемы.