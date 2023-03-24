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Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над российским пленными на Украине

Ведомости

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выявила не менее 25 случаев расправы украинских солдат над российскими военнопленными, сообщила глава миссии Матильда Богнер.

«Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни примерно 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали», — цитирует Богнер AFP. По ее словам, эти убийства нередко совершались сразу после взятия в плен.

16 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила ответ от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на обращение по пыткам российских военных украинской стороной. «Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников», — отмечала омбудсмен. Москалькова также заявляла о важности диалога с ООН и отметила готовность организации к сотрудничеству для решения проблемы.

В феврале 235-й Гарнизонный военный суд в Москве заочно арестовал двух командиров украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Константина Немичева и Сергея Величко. Сообщалось, что, по данным предварительного следствия, подозреваемые пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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