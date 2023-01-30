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СПЧ направил в международные организации новые данные о преступлениях ВСУ

Ведомости

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России направил в международные организации двенадцатую подборку материалов о преступлениях украинских военных, передает пресс-служба совета в Telegram-канале.

«Совет начал рассылку за рубеж уже двенадцатой по счету подборки материалов с преступлениями ВСУ и нацбатальонов против мирного населения и российских военнослужащих. В нее вошли многочисленные фото- и видеофакты за ноябрь – декабрь 2022 г.», – говорится в сообщении.

Среди отправленных материалов также имеется снятая на видео казнь пленных российских военнослужащих в Макеевке. По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, тяжелые вооружения, поставляемые Украине странами НАТО, регулярно используются для разрушения гражданских объектов и убийства мирных жителей. «Просим учитывать приведенную инфоомацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки», – отметил он.

Минобороны: более 80% вернувшихся из украинского плена россиян подвергались насилию

В ноябре 2022 г. в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами вооруженных сил Украины. В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.

Организация объединенных наций призвала расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности после публикации в сети этих видео. «Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — сказал тогда генсекретаря ООН Фархан Хак. Однако никаких реальных шагов в этом направлении до сих пор предпринято не было.

Расстрел российских военнопленных в Макеевке был осуществлен солдатами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, заявил ранее ТАСС офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее по теме: В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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