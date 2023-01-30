СПЧ направил в международные организации новые данные о преступлениях ВСУ

Организация объединенных наций призвала расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности после публикации в сети этих видео. «Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — сказал тогда генсекретаря ООН Фархан Хак. Однако никаких реальных шагов в этом направлении до сих пор предпринято не было.