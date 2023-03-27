Правительство России внепланово отозвало из Госдумы 22 законопроекта

В частности, среди отозванных документов — инициатива по созданию российского аналога Google Play и AppStore. Необходимые изменения для решения вопроса были внесены в закон о персональных данных. Также кабмин отозвал проект упрощенного получения российского ВНЖ в обмен на инвестиции. Инициативу реализовали поправками к закону о правовом положении иностранцев. Кроме того, утратили актуальность проекты о цифровом контроле международного транзита грузов по РФ (реализовано актом ЕАЭС), поправки к закону о концессиях, описывающие ГЧП в области искусственного интеллекта (признаны избыточными) и др.