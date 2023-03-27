Правительство России внепланово отозвало из Госдумы 22 законопроекта
Правительство внепланово отозвало 22 законопроекта, ранее внесенных в Госдуму, из-за утраты их актуальности. Информацию подтвердили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Как отмечает газета, в осеннюю сессию по той же процедуре кабмин отозвал 18 законопроектов. В январе на совещании руководства Госдумы со статс-секретарями министерств депутаты предложили ускорить «разгрузку» законопроектного портфеля. Идею поддержал Григоренко. Уточняется, что 14 законопроектов, на которых правительство больше не настаивает, выявили в феврале, еще 8 — в марте.
В частности, среди отозванных документов — инициатива по созданию российского аналога Google Play и AppStore. Необходимые изменения для решения вопроса были внесены в закон о персональных данных. Также кабмин отозвал проект упрощенного получения российского ВНЖ в обмен на инвестиции. Инициативу реализовали поправками к закону о правовом положении иностранцев. Кроме того, утратили актуальность проекты о цифровом контроле международного транзита грузов по РФ (реализовано актом ЕАЭС), поправки к закону о концессиях, описывающие ГЧП в области искусственного интеллекта (признаны избыточными) и др.
Параллельно правительство с 1 апреля в экспериментальном режиме запускает механизм ускорения работы над подзаконными актами — перевод их внутриправительственного обсуждения в режим «автосогласования». Законопроект будет считаться согласованным при нарушении десятидневного срока рассмотрения нормативно-правового акта (НПА) в других министерствах и ведомствах. Эксперимент продлится до 30 сентября, затем кабмин примет решение о внедрении «автосогласования» на постоянной основе.
В декабре 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за прошедший год нижняя палата приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента. Он добавил, что по итогам 2022 г. в законотворческом портфеле депутатов осталось еще 1319 законопроектов. РБК отмечал, что правительство внесло в Госдуму почти 60% от общего числа одобренных документов (390 проектов).