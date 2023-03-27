Газета
Политика

Правительство России внепланово отозвало из Госдумы 22 законопроекта

Ведомости

Правительство внепланово отозвало 22 законопроекта, ранее внесенных в Госдуму, из-за утраты их актуальности. Информацию подтвердили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. 

Как отмечает газета, в осеннюю сессию по той же процедуре кабмин отозвал 18 законопроектов. В январе на совещании руководства Госдумы со статс-секретарями министерств депутаты предложили ускорить «разгрузку» законопроектного портфеля. Идею поддержал Григоренко. Уточняется, что 14 законопроектов, на которых правительство больше не настаивает, выявили в феврале, еще 8 — в марте. 

В частности, среди отозванных документов — инициатива по созданию российского аналога Google Play и AppStore. Необходимые изменения для решения вопроса были внесены в закон о персональных данных. Также кабмин отозвал проект упрощенного получения российского ВНЖ в обмен на инвестиции. Инициативу реализовали поправками к закону о правовом положении иностранцев. Кроме того, утратили актуальность проекты о цифровом контроле международного транзита грузов по РФ (реализовано актом ЕАЭС), поправки к закону о концессиях, описывающие ГЧП в области искусственного интеллекта (признаны избыточными) и др.

Параллельно правительство с 1 апреля в экспериментальном режиме запускает механизм ускорения работы над подзаконными актами — перевод их внутриправительственного обсуждения в режим «автосогласования». Законопроект будет считаться согласованным при нарушении десятидневного срока рассмотрения нормативно-правового акта (НПА) в других министерствах и ведомствах. Эксперимент продлится до 30 сентября, затем кабмин примет решение о внедрении «автосогласования» на постоянной основе.

В декабре 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за прошедший год нижняя палата приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента. Он добавил, что по итогам 2022 г. в законотворческом портфеле депутатов осталось еще 1319 законопроектов. РБК отмечал, что правительство внесло в Госдуму почти 60% от общего числа одобренных документов (390 проектов). 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных