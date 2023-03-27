Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию «КрымSOS»

В результате проверки Генпрокуратуры выяснилось, что партнерами неправительственной организации (НПО) являются признанные нежелательными в России организации из США и Бельгии — Национальный фонд в поддержку демократии и Международное партнерство по правам человека. Первая организация попала в перечень Минюста в 2015 г., а вторая — в 2021 г.