Газета
Политика

Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию «КрымSOS»

Ведомости

Генпрокуратура признала деятельность украинской организации «КрымSOS» нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Заявленные цели деятельности организации — «деоккупация и реинтеграция» Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины — направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», — пояснили в Генпрокуратуре. Информация направлена в Минюст.

В ведомстве добавили, что «KpымSOS» с начала спецоперации России на Украине участвует в кампании, направленной на дискредитацию российской армии. 

В результате проверки Генпрокуратуры выяснилось, что партнерами неправительственной организации (НПО) являются признанные нежелательными в России организации из США и Бельгии — Национальный фонд в поддержку демократии и Международное партнерство по правам человека. Первая организация попала в перечень Минюста в 2015 г., а вторая — в 2021 г.

Неделей ранее, 20 марта, прокуратура признала нежелательной в России британскую НПО «Институт государственного управления». В ведомстве заявили, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства». 

На сегодняшний день Минюст включил в перечень 77 организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. В частности, 21 марта в список попала Transparency International, штаб-квартира которой находится в Берлине. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных