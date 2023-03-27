Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию «КрымSOS»
Генпрокуратура признала деятельность украинской организации «КрымSOS» нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Заявленные цели деятельности организации — «деоккупация и реинтеграция» Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины — направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», — пояснили в Генпрокуратуре. Информация направлена в Минюст.
В ведомстве добавили, что «KpымSOS» с начала спецоперации России на Украине участвует в кампании, направленной на дискредитацию российской армии.
В результате проверки Генпрокуратуры выяснилось, что партнерами неправительственной организации (НПО) являются признанные нежелательными в России организации из США и Бельгии — Национальный фонд в поддержку демократии и Международное партнерство по правам человека. Первая организация попала в перечень Минюста в 2015 г., а вторая — в 2021 г.
Неделей ранее, 20 марта, прокуратура признала нежелательной в России британскую НПО «Институт государственного управления». В ведомстве заявили, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства».
На сегодняшний день Минюст включил в перечень 77 организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. В частности, 21 марта в список попала Transparency International, штаб-квартира которой находится в Берлине.