Генпрокуратура признала нежелательным британский «Институт государственного управления»

6 марта аналогичное решение Генпрокуратура приняла в отношении международной организации по борьбе с коррупцией Transparеncy International (Российское подразделение Transparency International было внесено в перечень НКО-иноагентов Минюста в апреле 2015 г.). Такое решение было принято в связи с деятельностью организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны.