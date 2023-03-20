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Генпрокуратура признала нежелательным британский «Институт государственного управления»

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность британской неправительственной организации «Институт государственного управления», сообщается на сайте ведомства.

«В связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации ее деятельность...представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», – говорится в сообщении.

По данным ГП, организация занималась в том числе проведением кампаний по дискредитации органов государственной власти и управления РФ. Она также фабриковала доказательства вмешательства Москвы во внутренние дела европейских государств и проводила русофобские конференции.

Ведомство направило информацию о принятом решении в Минюст, который теперь должен внести это движение в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

17 марта ведомство признало нежелательным польский «Форум свободных народов постРоссии», также посчитав эту организацию представляющим  угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. 

6 марта аналогичное решение Генпрокуратура приняла в отношении международной организации по борьбе с коррупцией Transparеncy International (Российское подразделение Transparency International было внесено в перечень НКО-иноагентов Минюста в апреле 2015 г.). Такое решение было принято в связи с деятельностью организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных