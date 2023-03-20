Генпрокуратура признала нежелательным британский «Институт государственного управления»
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность британской неправительственной организации «Институт государственного управления», сообщается на сайте ведомства.
«В связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации ее деятельность...представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», – говорится в сообщении.
По данным ГП, организация занималась в том числе проведением кампаний по дискредитации органов государственной власти и управления РФ. Она также фабриковала доказательства вмешательства Москвы во внутренние дела европейских государств и проводила русофобские конференции.
Ведомство направило информацию о принятом решении в Минюст, который теперь должен внести это движение в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.
17 марта ведомство признало нежелательным польский «Форум свободных народов постРоссии», также посчитав эту организацию представляющим угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
6 марта аналогичное решение Генпрокуратура приняла в отношении международной организации по борьбе с коррупцией Transparеncy International (Российское подразделение Transparency International было внесено в перечень НКО-иноагентов Минюста в апреле 2015 г.). Такое решение было принято в связи с деятельностью организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны.