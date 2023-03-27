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МИД России объяснил размещение ядерного оружия в Белоруссии

Ведомости

Россия размещает ядерное оружие на территории Белоруссии в рамках усиления безопасности Союзного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам «стратегическое поражение» рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно. Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников», – приводит заявление Захаровой пресс-служба МИДа.

Она напомнила, что США в рамках концепции «совместных ядерных миссий» со странами НАТО разместили свое ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, в то время как военные этих стран активно обучаются его применению. Само же оружие подвергается постоянной модернизации, добавила она.

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25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.

В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Россия уже передала республике комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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