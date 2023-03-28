Россия обвинила Запад в давлении на членов СБ ООН при голосовании по «Северным потокам»
Западные страны оказали давление на остальных членом Совета безопасности ООН при голосовании по российскому проекту резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва «Северных потоков». Об этом заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский «РИА Новости».
«Как всегда, было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров. Они абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию», – сказал он.
По оценке дипломата, воздержавшиеся и не относящиеся к западному лагерю страны «немного боялись» открыто поддержать российскую позицию по этому вопросу.
Голосование по российскому проекту резолюции состоялось 27 марта, документ не набрал необходимого количества голосов. «За» проголосовали только три страны – Россия, Китай и Бразилия. Остальные – воздержались. Для принятия резолюция должна набрать 9 из 15 голосов, причем ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.
Постоянными членами Совбеза являются Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Непостоянными – Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор, Япония.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».