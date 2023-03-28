Трамп призвал Белый дом молиться в связи с размещением ядерного оружия в Белоруссии

«Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". <...> Эта ситуация была вызвана нами — вот что происходит, когда правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», – сказал Трамп. По его словам, ответственность за произошедшее полностью лежит на Байдене и его администрации.