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Трамп призвал Белый дом молиться в связи с размещением ядерного оружия в Белоруссии

Ведомости

Администрации президента США Джо Байдена следует молиться после того, как президент России Владимир Путин принял решение разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, передает Newsweek.

«Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". <...> Эта ситуация была вызвана нами — вот что происходит, когда правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», – сказал Трамп. По его словам, ответственность за произошедшее полностью лежит на Байдене и его администрации.

Трамп также призвал остановить боевые действия на Украине «прямо сейчас». «Сначала танки, потом ядерное оружие. Остановить эту безумную войну, прямо сейчас. Это так просто сделать», – добавил бывший президент США. 

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25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила размещение ядерного оружия на территории Белоруссии шагами в рамках усиления безопасности Союзного государства. В США отметили, что не видят в этом решении признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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