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Политика

Россия и Китай раскритиковали проводимый США «саммит за демократию»

Ведомости

Внешнеполитические ведомства России и Китая раскритиковали проведение в США международного «саммита за демократию» 28-30 марта. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, проведение подобного мероприятия под эгидой Вашингтона является «верхом лицемерия».

«Полагаем верхом лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в общемировом масштабе в условиях, когда их репутацию в этой сфере даже сомнительной не назовешь: она полностью разрушена», – говорится в ее официальном комментарии.

Вашингтон через такие мероприятия пытается, отметила Захарова, узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела других стран. Другая цель «саммита за демократию» заключена в формировании идеологической платформы для борьбы с «автократиями», к которым Вашингтон относит Россию и Китай, считает МИД.

Захарова также выразила сожаление в связи с тем, что в этом «недостойном спектакле» примет участие и генсек ООН Антониу Гуттериш.

В МИД КНР, в свою очередь, заявили, что «саммит за демократию» провоцирует раскол в мире.

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«США игнорируют собственные многочисленные недостатки и вновь проводят так называемый "саммит за демократию" под знаменем якобы демократии, открыто проводя идеологические линии, провоцируя раскол в мире, оскверняя и попирая дух демократии», – заявила официальный представитель ведомства Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Пекина, мировому сообществу необходимо укреплять солидарность и сотрудничество, а не «создавать разногласия во имя демократии».

Прошлый «саммит за демократию» состоялся в декабре 2021 г. Тогда Москва и Пекин также раскритиковали это мероприятие. За месяц до саммита послы России и КНР опубликовали совместную статью в National Interest, в которой заявили, что демократия является универсальным правом всех народов, а не прерогативой отдельных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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