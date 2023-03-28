Россия и Китай раскритиковали проводимый США «саммит за демократию»

Прошлый «саммит за демократию» состоялся в декабре 2021 г. Тогда Москва и Пекин также раскритиковали это мероприятие. За месяц до саммита послы России и КНР опубликовали совместную статью в National Interest, в которой заявили, что демократия является универсальным правом всех народов, а не прерогативой отдельных стран.