Россия и Китай раскритиковали проводимый США «саммит за демократию»
Внешнеполитические ведомства России и Китая раскритиковали проведение в США международного «саммита за демократию» 28-30 марта. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, проведение подобного мероприятия под эгидой Вашингтона является «верхом лицемерия».
«Полагаем верхом лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в общемировом масштабе в условиях, когда их репутацию в этой сфере даже сомнительной не назовешь: она полностью разрушена», – говорится в ее официальном комментарии.
Вашингтон через такие мероприятия пытается, отметила Захарова, узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела других стран. Другая цель «саммита за демократию» заключена в формировании идеологической платформы для борьбы с «автократиями», к которым Вашингтон относит Россию и Китай, считает МИД.
Захарова также выразила сожаление в связи с тем, что в этом «недостойном спектакле» примет участие и генсек ООН Антониу Гуттериш.
В МИД КНР, в свою очередь, заявили, что «саммит за демократию» провоцирует раскол в мире.
«США игнорируют собственные многочисленные недостатки и вновь проводят так называемый "саммит за демократию" под знаменем якобы демократии, открыто проводя идеологические линии, провоцируя раскол в мире, оскверняя и попирая дух демократии», – заявила официальный представитель ведомства Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Пекина, мировому сообществу необходимо укреплять солидарность и сотрудничество, а не «создавать разногласия во имя демократии».
Прошлый «саммит за демократию» состоялся в декабре 2021 г. Тогда Москва и Пекин также раскритиковали это мероприятие. За месяц до саммита послы России и КНР опубликовали совместную статью в National Interest, в которой заявили, что демократия является универсальным правом всех народов, а не прерогативой отдельных стран.