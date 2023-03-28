Путин: вся страна переживает из-за гибели российских военных в Макеевке
Вся страна переживает в связи с гибелью в Макеевке 89 российских военнослужащих в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с президентом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в результате обстрела погибли военнослужащие, призванные из региона. Трагедия стала тяжелым ударом и испытанием для жителей области, которые скорбят и переживают вместе с родными и близкими погибших.
«Вся страна переживает», – отметил Путин.
Губернатор отметил, что уже 4 января посетил раненных бойцов из Самарской области в Ростовском военном госпитале и в больницах Макеевки. По его словам, раненные самарцы выразили желание проходить лечение в Самарском военном госпитале. После этого двумя бортами они были доставлены в Самару, напомнил губернатор. При этом некоторые раненые были позднее направлены на лечение в Москву и Санкт-Петербург.
Азаров также рассказал, что Самарская область стала первым регионом, в котором появились социальные паспорта семей военнослужащих. «Мы знали о составе семьи, о вопросах, проблемах, которые есть, и старались находиться в постоянном контакте с семьями военнослужащих», – отметил он.
В регионе, по его словам, семьи военнослужащих поддерживают в части оказания медицинской, психологической помощи, помощи по реабилитации, устройству детей в детские сады, школы и вузы.
В результате украинского удара в ночь на 1 января по Макеевке погибли, по данным Минобороны, 89 российских военнослужащих. Там также сообщили, что основной причиной трагедии стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил о создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Фонд займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д. 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что фонд заработает по всей России в ближайшие месяцы.