Путин: вся страна переживает из-за гибели российских военных в Макеевке

Губернатор отметил, что уже 4 января посетил раненных бойцов из Самарской области в Ростовском военном госпитале и в больницах Макеевки. По его словам, раненные самарцы выразили желание проходить лечение в Самарском военном госпитале. После этого двумя бортами они были доставлены в Самару, напомнил губернатор. При этом некоторые раненые были позднее направлены на лечение в Москву и Санкт-Петербург.