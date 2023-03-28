CNN: инцидент с MQ-9 Reaper над Черным морем ограничил возможности разведки США

22 марта CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США приняли решение использовать свои беспилотники южнее и на большей высоте, а также отдалиться от Крыма после инцидента над Черным морем с MQ-9 Reaper. Один из источников отметил, что Вашингтон не хочет быть «слишком провокационным». По его словам, администрация президента США Джо Байдена стремится избежать прямого конфликта с Россией.