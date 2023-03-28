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CNN: инцидент с MQ-9 Reaper над Черным морем ограничил возможности разведки США

Ведомости

После инцидента с MQ-9 Reaper, произошедшего над Черным морем в середине марта, американские беспилотники изменили маршруты в этом районе, что ограничило возможности США по сбору разведданных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пентагоне.

«Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные», — заявил собеседник телеканала. 

Неназванный американский военный пояснил, что полеты дронов на большие расстояния снижают качество разведданных. Другой высокопоставленный военный представитель США допустил, что американским беспилотникам будет трудно вернуться к привычным маршрутам после решения изменить их. 

22 марта CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США приняли решение использовать свои беспилотники южнее и на большей высоте, а также отдалиться от Крыма после инцидента над Черным морем с MQ-9 Reaper. Один из источников отметил, что Вашингтон не хочет быть «слишком провокационным». По его словам, администрация президента США Джо Байдена стремится избежать прямого конфликта с Россией.

Ранее сегодня министр обороны США Ллойд Остин не стал отвечать на вопрос об изменении маршрутов американских беспилотников. «Мы будем летать там, где нужно для сбора необходимой разведывательной информации», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). 

14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. 

В результате в воздух были подняты истребители. Как объяснили в ведомстве, беспилотник упал из-за резкого маневрирования и потери управления, российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

Американская сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. 16 марта Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником. По информации США, на кадрах можно увидеть два приближающихся российских самолета Су-27. В момент пролета истребителя вблизи беспилотника на картинке появляются помехи, затем камера фиксируется на поврежденном винте беспилотника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных