CNN: инцидент с MQ-9 Reaper над Черным морем ограничил возможности разведки США
После инцидента с MQ-9 Reaper, произошедшего над Черным морем в середине марта, американские беспилотники изменили маршруты в этом районе, что ограничило возможности США по сбору разведданных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пентагоне.
«Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные», — заявил собеседник телеканала.
Неназванный американский военный пояснил, что полеты дронов на большие расстояния снижают качество разведданных. Другой высокопоставленный военный представитель США допустил, что американским беспилотникам будет трудно вернуться к привычным маршрутам после решения изменить их.
22 марта CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США приняли решение использовать свои беспилотники южнее и на большей высоте, а также отдалиться от Крыма после инцидента над Черным морем с MQ-9 Reaper. Один из источников отметил, что Вашингтон не хочет быть «слишком провокационным». По его словам, администрация президента США Джо Байдена стремится избежать прямого конфликта с Россией.
Ранее сегодня министр обороны США Ллойд Остин не стал отвечать на вопрос об изменении маршрутов американских беспилотников. «Мы будем летать там, где нужно для сбора необходимой разведывательной информации», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства.
В результате в воздух были подняты истребители. Как объяснили в ведомстве, беспилотник упал из-за резкого маневрирования и потери управления, российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. 16 марта Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником. По информации США, на кадрах можно увидеть два приближающихся российских самолета Су-27. В момент пролета истребителя вблизи беспилотника на картинке появляются помехи, затем камера фиксируется на поврежденном винте беспилотника.