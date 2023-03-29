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Кадыров сообщил о ликвидации боевиков в чеченском Гудермесе

Ведомости

Двое боевиков, которые при попытке выбраться из окружения бросили в полицейских гранату, были ликвидированы в частном секторе Гудермеса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В ходе спецоперации по их [преступников] нейтрализации было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены», – сказано в сообщении.

Кадыров подчеркнул, что никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал. Глава Чечни также опроверг слухи о возможных остатках бандитской группы и их нападении на полицейских, подчеркнув, что «Гудермес живет спокойной жизнью».

Вечером 28 марта российские Telegram-каналы сообщили об атаке на силовиков возле районного ОВД и последующей стрельбе в Гудермесе.

Первым эти сообщения прокомментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, город «живет своей жизнью в штатном режиме». «Там где появляется какая-либо угроза стабильности и миру на чеченской земле, правоохранители региона имеют навыки, опыт и мужество, чтобы моментально ликвидировать любую угрозу мирной жизни», — отметил политик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных