Кадыров сообщил о ликвидации боевиков в чеченском Гудермесе
Двое боевиков, которые при попытке выбраться из окружения бросили в полицейских гранату, были ликвидированы в частном секторе Гудермеса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В ходе спецоперации по их [преступников] нейтрализации было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены», – сказано в сообщении.
Кадыров подчеркнул, что никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал. Глава Чечни также опроверг слухи о возможных остатках бандитской группы и их нападении на полицейских, подчеркнув, что «Гудермес живет спокойной жизнью».
Вечером 28 марта российские Telegram-каналы сообщили об атаке на силовиков возле районного ОВД и последующей стрельбе в Гудермесе.
Первым эти сообщения прокомментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, город «живет своей жизнью в штатном режиме». «Там где появляется какая-либо угроза стабильности и миру на чеченской земле, правоохранители региона имеют навыки, опыт и мужество, чтобы моментально ликвидировать любую угрозу мирной жизни», — отметил политик.