Кадыров сообщил о ликвидации боевиков в чеченском Гудермесе

Первым эти сообщения прокомментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, город «живет своей жизнью в штатном режиме». «Там где появляется какая-либо угроза стабильности и миру на чеченской земле, правоохранители региона имеют навыки, опыт и мужество, чтобы моментально ликвидировать любую угрозу мирной жизни», — отметил политик.