Песков: решение мэра Воркуты отправиться в зону спецоперации заслуживает восхищения
Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова отправиться служить в зону спецоперации заслуживает восхищения и уважения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать, — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения», — подчеркнул он.
На уточняющий вопрос, возможна ли ситуация, что из-за участия чиновников в спецоперации пострадают российские города, Песков ответил: «Не думаю». Он добавил, что труд политиков также заслуживает уважения, поскольку вопросы развития страны и минимизации последствий санкций «заставляют чиновников работать днем и ночью».
Накануне, 28 марта, Шапошников сообщил, что на один год отправится служить в зону спецоперации по контракту. Он уточнил, что вместе с ним выразили желание поехать еще пять чиновников городской администрации. В администрации добавили, что сроки отправки уточняются, также решается вопрос об исполняющем обязанности на период службы мэра.
В ноябре 2022 г. в зону спецоперации также отправился мэр Читы Александр Сапожников. Он сообщил, что является десантником с боевым опытом, и отметил, что «не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения». Исполняющим обязанности главы администрации города был назначен Андрей Гренишин.