Песков: решение мэра Воркуты отправиться в зону спецоперации заслуживает восхищения

Накануне, 28 марта, Шапошников сообщил, что на один год отправится служить в зону спецоперации по контракту. Он уточнил, что вместе с ним выразили желание поехать еще пять чиновников городской администрации. В администрации добавили, что сроки отправки уточняются, также решается вопрос об исполняющем обязанности на период службы мэра.