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Песков: решение мэра Воркуты отправиться в зону спецоперации заслуживает восхищения

Ведомости

Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова отправиться служить в зону спецоперации заслуживает восхищения и уважения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать, — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения», — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, возможна ли ситуация, что из-за участия чиновников в спецоперации пострадают российские города, Песков ответил: «Не думаю». Он добавил, что труд политиков также заслуживает уважения, поскольку вопросы развития страны и минимизации последствий санкций «заставляют чиновников работать днем и ночью».

Накануне, 28 марта, Шапошников сообщил, что на один год отправится служить в зону спецоперации по контракту. Он уточнил, что вместе с ним выразили желание поехать еще пять чиновников городской администрации. В администрации добавили, что сроки отправки уточняются, также решается вопрос об исполняющем обязанности на период службы мэра.

В ноябре 2022 г. в зону спецоперации также отправился мэр Читы Александр Сапожников. Он сообщил, что является десантником с боевым опытом, и отметил, что «не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения». Исполняющим обязанности главы администрации города был назначен Андрей Гренишин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных