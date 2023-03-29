Кремль не относит проводимый США «саммит за демократию» к серьезным мероприятиям
Начавшийся в США саммит «За демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На конференц-колле представителя Кремля попросили прокомментировать участие в этом мероприятии Армении, а также спросили, нацелен ли саммит на противостояние России и Китаю.
По мнению Пескова, США уже во второй раз решили выступить в роли «учителя», собрав на «уроке по вопросам так называемой демократии» целый ряд стран под видом «учеников».
«Ну те, кто захотел принять участие в этом уроке, это их суверенное дело. Но здесь на самом деле многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками. И, конечно, это вряд ли можно отнести к категории каких-то серьезных мероприятий», – рассказал Песков.
28 марта в Вашингтоне начался второй саммит глав государств «За демократию». Целью мероприятия заявлено «укрепление демократий» перед лицом нарастающей внутренней нестабильности, коррупции, неравенства и угрозы со стороны «автократий», к которым США причисляют Россию и Китай. Число участников по сравнению с 2021 г., когда саммит проводился в первый раз, увеличено со 111 до 121 страны (из 193 стран – членов ООН), в том числе за счет Кот-д’Ивуара, Гамбии, Мавритании, Мозамбика и Танзании.
Россия и Китай выступили с критикой проводимого саммита. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон через такие мероприятия пытается узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела других стран. МИД КНР, в свою очередь, заявил, что США игнорируют собственные многочисленные недостатки и провоцируют раскол в мире, «оскверняя и попирая дух демократии».