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Политика

Кремль не относит проводимый США «саммит за демократию» к серьезным мероприятиям

Ведомости

Начавшийся в США саммит «За демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На конференц-колле представителя Кремля попросили прокомментировать участие в этом мероприятии Армении, а также спросили, нацелен ли саммит на противостояние России и Китаю.

По мнению Пескова, США уже во второй раз решили выступить в роли «учителя», собрав на «уроке по вопросам так называемой демократии» целый ряд стран под видом «учеников».

«Ну те, кто захотел принять участие в этом уроке, это их суверенное дело. Но здесь на самом деле многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками. И, конечно, это вряд ли можно отнести к категории каких-то серьезных мероприятий», – рассказал Песков.

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28 марта в Вашингтоне начался второй саммит глав государств «За демократию». Целью мероприятия заявлено «укрепление демократий» перед лицом нарастающей внутренней нестабильности, коррупции, неравенства и угрозы со стороны «автократий», к которым США причисляют Россию и Китай. Число участников по сравнению с 2021 г., когда саммит проводился в первый раз, увеличено со 111 до 121 страны (из 193 стран – членов ООН), в том числе за счет Кот-д’Ивуара, Гамбии, Мавритании, Мозамбика и Танзании.

Россия и Китай выступили с критикой проводимого саммита. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон через такие мероприятия пытается узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела других стран. МИД КНР, в свою очередь, заявил, что США игнорируют собственные многочисленные недостатки и провоцируют раскол в мире, «оскверняя и попирая дух демократии».

Ранее по теме: Россия и Китай раскритиковали проводимый США «саммит за демократию»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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