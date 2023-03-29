Кремль не относит проводимый США «саммит за демократию» к серьезным мероприятиям

«Ну те, кто захотел принять участие в этом уроке, это их суверенное дело. Но здесь на самом деле многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками. И, конечно, это вряд ли можно отнести к категории каких-то серьезных мероприятий», – рассказал Песков.