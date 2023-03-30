Польша выдвинула требования к российским атлетам для участия в Европейских играх

Тогда же Бах заявил, что примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время», но уточнил, что такое решение будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого МОК создаст отдельный орган под эгидой федераций зимних и летних видов спорта.