Польша выдвинула требования к российским атлетам для участия в Европейских играх
Власти Польши потребуют от спортсменов из России подписать заявление об осуждении военной операции на Украине для участия в Европейских играх. Об этом сообщил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук в эфире RMF FM.
«Пригласим тех (российских спортсменов. – Прим. "Ведомостей"), кто выполнит условие. <...> Пусть они подпишут заявление, что выступают против <...> Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то, думаю, что это будет являться свидетельством моральности и он сможет участвовать в соревнованиях», – сказал министр.
Он добавил, что такой документ будут требовать у атлетов из России для участия в любых соревнованиях в Польше.
28 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать военную операцию на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта.
Тогда же Бах заявил, что примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время», но уточнил, что такое решение будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого МОК создаст отдельный орган под эгидой федераций зимних и летних видов спорта.
25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль и дальше будет отстаивать интересы российских атлетов в международном спорте и продолжит контакты с МОК «именно для защиты» этих интересов.