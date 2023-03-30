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Политика

Польша выдвинула требования к российским атлетам для участия в Европейских играх

Ведомости

Власти Польши потребуют от спортсменов из России подписать заявление об осуждении военной операции на Украине для участия в Европейских играх. Об этом сообщил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук в эфире RMF FM.

«Пригласим тех (российских спортсменов. – Прим. "Ведомостей"), кто выполнит условие. <...> Пусть они подпишут заявление, что выступают против <...> Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то, думаю, что это будет являться свидетельством моральности и он сможет участвовать в соревнованиях», – сказал министр.

Он добавил, что такой документ будут требовать у атлетов из России для участия в любых соревнованиях в Польше.

28 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать военную операцию на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта.

Тогда же Бах заявил, что примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время», но уточнил, что такое решение будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого МОК создаст отдельный орган под эгидой федераций зимних и летних видов спорта.

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль и дальше будет отстаивать интересы российских атлетов в международном спорте и продолжит контакты с МОК «именно для защиты» этих интересов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных