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В Кремле пообещали и дальше отстаивать интересы российских спортсменов

Ведомости

Кремль продолжит отстаивать интересы российский атлетов в международном спорте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов и, конечно же, продолжать контакты с Международным олимпийским комитетом именно для защиты интересов наших спортсменов», – сказал пресс-секретарь.

28 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать военную операцию на Украине и быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта.

Тогда же Бах заявил, что примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время», но уточнил, что такое решение будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого МОК создаст специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта.

Об участии российских спортсменов, которые не поддерживают СВО, Бах говорил 23 марта. Тогда он выступил против «коллективной вины» в отношении российских атлетов.

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Позже, 16 марта, Федерация фехтования Германии (DFB) после выступления Международной федерации фехтования (FIE) за возвращение спортсменов из России и Белоруссии отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. В DFB подчеркнули, что такое решение было принято после оценки президиума федерации и клуба фехтовальщиков города Таубербишофсхайм, в котором должен был проходить этап Кубка мира.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал отказ ожидаемым и заявил, что соревнования сможет провести другая страна.

О возможном отказе также заявили в Федерации фехтования Польши (PZS). Тогда генеральный секретарь федерации усомнился, что запланированный на 21-23 апреля турнир состоится. По его словам, организаторы ждут разъяснений от FIE по тому, как будет определяться политическая нейтральность спортсменов, т. к. это принципиально для местных органов власти.

Ранее по теме: МОК отложил решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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