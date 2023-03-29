В Кремле пообещали и дальше отстаивать интересы российских спортсменов

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Позже, 16 марта, Федерация фехтования Германии (DFB) после выступления Международной федерации фехтования (FIE) за возвращение спортсменов из России и Белоруссии отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. В DFB подчеркнули, что такое решение было принято после оценки президиума федерации и клуба фехтовальщиков города Таубербишофсхайм, в котором должен был проходить этап Кубка мира.