В Кремле пообещали и дальше отстаивать интересы российских спортсменов
Кремль продолжит отстаивать интересы российский атлетов в международном спорте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов и, конечно же, продолжать контакты с Международным олимпийским комитетом именно для защиты интересов наших спортсменов», – сказал пресс-секретарь.
28 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать военную операцию на Украине и быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта.
Тогда же Бах заявил, что примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время», но уточнил, что такое решение будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого МОК создаст специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта.
Об участии российских спортсменов, которые не поддерживают СВО, Бах говорил 23 марта. Тогда он выступил против «коллективной вины» в отношении российских атлетов.
25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Позже, 16 марта, Федерация фехтования Германии (DFB) после выступления Международной федерации фехтования (FIE) за возвращение спортсменов из России и Белоруссии отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. В DFB подчеркнули, что такое решение было принято после оценки президиума федерации и клуба фехтовальщиков города Таубербишофсхайм, в котором должен был проходить этап Кубка мира.
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал отказ ожидаемым и заявил, что соревнования сможет провести другая страна.
О возможном отказе также заявили в Федерации фехтования Польши (PZS). Тогда генеральный секретарь федерации усомнился, что запланированный на 21-23 апреля турнир состоится. По его словам, организаторы ждут разъяснений от FIE по тому, как будет определяться политическая нейтральность спортсменов, т. к. это принципиально для местных органов власти.