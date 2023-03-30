МИД РФ: США нарушили обязательства по ДСНВ своим отказом уведомлять о пусках
Вашингтон, перестав уведомлять Москву о ракетных пусках, нарушил тем самым свои обязательства по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Рябков отметил, что если бы США решили приостановить полностью или частично выполнение ДСНВ, сообщив об этом России в устной или письменной форме, то у них было бы право не передавать России уведомления о ракетных пусках.
«Но, поскольку они этого не сделали, мы исходим из того, что своим решением не передавать нам свои данные в рамках так называемых полугодовых обменов нарушили свое обязательство в рамках ДСНВ», – приводит его слова «РИА Новости».
Россия же передала США свое решение о приостановке участия в ДСНВ в форме ноты МИДа и устно, подчеркнул Рябков, комментируя заявление госдепа об отсутствии официальных сообщений от РФ о приостановке всех уведомлений в рамках Договора об СНВ.
Москва при этом продолжит на добровольной основе уведомлять Вашингтон о проводимых ракетных пусках в рамках соглашения между СССР и США 1988 г., а также придерживаться центральных количественных ограничений по вооружениям, установленных ДСНВ, добавил дипломат.
Закон о приостановке участия России в ДСНВ президент России Владимир Путин подписал 28 февраля. Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.
Госдеп счел приостановку участия РФ в ДСНВ юридически недействительной. Там также назвали ложными обвинения РФ в том, что США нарушали центральные положения СНВ. В частности, модернизированные пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики, которые США вывели из-под зачета по ДСНВ, более не способны использовать ядерное оружие, а российской стороне было предоставлено право эти вооружения проинспектировать. Процедуры выведения этих вооружений из-под действия СНВ соответствуют договору, добавили там.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.