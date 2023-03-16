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Госдеп счел юридически недействительной приостановку участия РФ в ДСНВ

Ведомости

Решение России приостановить свое участие в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) является юридически недействительным, говорится в заявлении госдепартамента США.

«Заявление России о приостановлении действия нового Договора СНВ юридически недействительно. В результате Россия остается связанной своими обязательствами по договору», – говорится в сообщении.

Госдеп считает ложными обвинения РФ в том, что США нарушали центральные положения СНВ. В частности, модернизированные пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики, которые США вывели из-под засчета по ДСНВ, более не способны использовать ядерное оружие, а российской стороне было предоставлено право эти вооружения проинспектировать. Процедуры выведения этих вооружений из-под действия СНВ соответствуют договору, добавили там.

Вашингтон также указал на то, что каких-либо препятствий для осуществления российской стороной инспекций на территории США согласно договору, в том числе из-за санкций, нет. Там также подчеркнули, что поддержка США Киева не освобождает Россию от своих юридических обязательств по СНВ. В госдепе также отметили, что готовы работать с Москвой для полного выполнения договора, который укрепляет безопасность США, России и всего мира.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия не покидает ДСНВ, это приостановка. По его словам, цель России – убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соглашения.

СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных