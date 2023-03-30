Медведев прокомментировал петицию о размещении на Украине ядерного оружия США

«А что? Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами. И как же отвечать нашим гражданам на этот свинобандеровский апокалиптический бред?» – написал Медведев.