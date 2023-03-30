Медведев прокомментировал петицию о размещении на Украине ядерного оружия США
Российская «петиция» о превентивном ядерном ударе может стать ответом на инициативу о передаче Украине американского ядерного оружия, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«А что? Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами. И как же отвечать нашим гражданам на этот свинобандеровский апокалиптический бред?» – написал Медведев.
По его словам, ответить на это «можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия».
Ранее сегодня на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением разместить на территории страны американское ядерное оружие. Чтобы обязать Зеленского рассмотреть и дать на обращение ответ, петицию за 90 дней должны подписать 25 000 человек.
25 марта президент Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие. По его словам, строительство такого хранилища завершится 1 июля.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила размещение ядерного оружия на территории Белоруссии шагами в рамках усиления безопасности Союзного государства. В США отметили, что не видят в этом решении признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди 20 марта. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
После этого президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, после заявлений Великобритании угроза ядерного столкновения становится все более реальной.