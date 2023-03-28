На сайте Зеленского появилась петиция о запрете снарядов с обедненным ураном

После этого президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, после заявлений Великобритании угроза ядерного столкновения становится все более реальной.