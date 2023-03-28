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На сайте Зеленского появилась петиция о запрете снарядов с обедненным ураном

Ведомости

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с требованием запретить применение боеприпасов с обедненным ураном. Документ опубликован 27 марта.

«Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, их применение недопустимо и аморально. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции», — говорится в тексте.

В петиции также подчеркнули, что использование этих боеприпасов может привести к загрязнению окружающей среды и земель сельскохозяйственного назначения, а также изменению генома человека. В документе предупредили, что частицы обедненного урана может распространяться неконтролируемо – через грунтовые воды, микрочастицы пыли.

Сейчас петиция набрала 35 голосов. Для рассмотрения документа президентом Украины необходимо собрать 25 000 подписей.

О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди 20 марта. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

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После этого президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, после заявлений Великобритании угроза ядерного столкновения становится все более реальной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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