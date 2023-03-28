На сайте Зеленского появилась петиция о запрете снарядов с обедненным ураном
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с требованием запретить применение боеприпасов с обедненным ураном. Документ опубликован 27 марта.
«Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, их применение недопустимо и аморально. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции», — говорится в тексте.
В петиции также подчеркнули, что использование этих боеприпасов может привести к загрязнению окружающей среды и земель сельскохозяйственного назначения, а также изменению генома человека. В документе предупредили, что частицы обедненного урана может распространяться неконтролируемо – через грунтовые воды, микрочастицы пыли.
Сейчас петиция набрала 35 голосов. Для рассмотрения документа президентом Украины необходимо собрать 25 000 подписей.
О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди 20 марта. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
После этого президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, после заявлений Великобритании угроза ядерного столкновения становится все более реальной.