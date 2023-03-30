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Евгений Солнцев назначен председателем правительства ДНР

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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил первого вице-премьера Евгения Солнцева председателем правительства региона после того, как бывший глава правительства Виталий Хоценко стал врио губернатора Омской области. Указ опубликован на сайте главы ДНР. 

Ранее 30 марта Пушилин объявил, что правительство региона формально уходит в отставку после переназначения Хоценко, но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. 

Возглавить правительство Пушилин предложил Солнцеву, который отвечает за восстановление и строительство. «А этот блок показал высокую результативность», – сказал он. 

Солнцев начал работать в правительстве ДНР в июне 2022 г., в ноябре того же года он стал первым вице-премьером. До этого Солнцев был помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также занимал различные должности в дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД

29 марта президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Врио главы региона указом президента был назначен Виталий Хоценко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных