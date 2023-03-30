Евгений Солнцев назначен председателем правительства ДНР

Солнцев начал работать в правительстве ДНР в июне 2022 г., в ноябре того же года он стал первым вице-премьером. До этого Солнцев был помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также занимал различные должности в дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД.