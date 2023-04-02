В Армении оценили влияние присоединения к Римскому статуту на отношения с Москвой
Армения и Россия могут подписать соглашение, согласно которому Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который республика намерена ратифицировать, не повлияет на отношения двух стран, заявил в интервью Armenpress вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.
24 марта Конституционный суд Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны. В МИД РФ сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне выдачи 17 марта МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Аршакян пояснил, что ратификация Римского статута даст Армении возможность поставить в МУС вопрос об ответственности за «тягчайшие преступления», совершенные военнослужащими Азербайджана. Он подчеркнул, КС республики опубликовал свое решение после обсуждения, которое длилось три месяца.
По словам вице-спикера парламента, Армения подписала с одной из стран соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на двусторонние отношения. «Такое урегулирование может быть и с Россией», – подчеркнул он.
Аршакян добавил, что в республике «услышали опасения», высказанные РФ.
«И я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», – сказал он.
Россия рассчитывает на урегулирование в союзническом ключе ситуации с возможным присоединением Армении к Римскому статуту МУС, заявила 30 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Армения подписала Римский статут МУС в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. (менялась впоследствии в 2005 г. и 2015 г.) Правительство Армении обратилось в КС страны признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г., отмечало издание Arminfo. Это, считает Ереван, позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».