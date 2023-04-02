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В Армении оценили влияние присоединения к Римскому статуту на отношения с Москвой

Ведомости

Армения и Россия могут подписать соглашение, согласно которому Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который республика намерена ратифицировать, не повлияет на отношения двух стран, заявил в интервью Armenpress вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.

24 марта Конституционный суд Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны. В МИД РФ сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне выдачи 17 марта МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Аршакян пояснил, что ратификация Римского статута даст Армении возможность поставить в МУС вопрос об ответственности за «тягчайшие преступления», совершенные военнослужащими Азербайджана. Он подчеркнул, КС республики опубликовал свое решение после обсуждения, которое длилось три месяца.

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По словам вице-спикера парламента, Армения подписала с одной из стран соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на двусторонние отношения. «Такое урегулирование может быть и с Россией», – подчеркнул он.

Аршакян добавил, что в республике «услышали опасения», высказанные РФ. 

«И я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», – сказал он.

Россия рассчитывает на урегулирование в союзническом ключе ситуации с возможным присоединением Армении к Римскому статуту МУС, заявила 30 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Армения подписала Римский статут МУС в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. (менялась впоследствии в 2005 г. и 2015 г.) Правительство Армении обратилось в КС страны признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г., отмечало издание Arminfo. Это, считает Ереван, позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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