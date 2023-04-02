В Армении оценили влияние присоединения к Римскому статуту на отношения с Москвой

Армения подписала Римский статут МУС в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. (менялась впоследствии в 2005 г. и 2015 г.) Правительство Армении обратилось в КС страны признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г., отмечало издание Arminfo. Это, считает Ереван, позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».