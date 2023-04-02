В Польше назвали условие для участия россиян в этапе Кубка мира по фехтованию

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. На этой неделе президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать СВО и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта.