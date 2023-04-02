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В Польше назвали условие для участия россиян в этапе Кубка мира по фехтованию

Ведомости

Спортсменов из России допустят до участия в этапе Кубка мира по фехтованию, который в апреле пройдет в Польше, если они подпишут заявление о несогласии с проведением РФ специальной военной операции. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу Польской федерации фехтования.

«Польская федерация фехтования сохраняет свое намерение организовать этап Кубка мира в Познани, соблюдая правила допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях, предусмотренные рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта», – говорится в заявлении.

В федерации также рассказали о своем праве строго контролировать выполнение спортсменами двух стран перечисленных в рекомендациях МОК критериев. В заявлении говорится, что спортсмены и вспомогательный персонал из России и Белоруссии должны будут подать письменное заявление. В документе им предстоит указать, что участники соревнований «соответствуют правилам нейтралитета, не поддерживают СВО, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности», отмечает ТАСС.

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Спортсменам также запретят вывешивать флаги, воспроизводить гимны и демонстрировать национальные цвета и любые другие опознавательные знаки двух стран. Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин пройдет в Познани с 21 по 23 апреля.

Ранее на этой неделе  министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук сообщил, что власти Польши потребуют от спортсменов из России подписать заявление об осуждении военной операции на Украине для участия в Европейских играх. 

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. На этой неделе президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать СВО и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль и дальше будет отстаивать интересы российских атлетов в международном спорте и продолжит контакты с МОК «именно для защиты» этих интересов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных