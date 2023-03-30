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МОК попросил экспертов установить критерий по выявлению спортсменов-военнослужащих

Ведомости

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что организация попросила военных экспертов установить критерии для определения спортсменов, которые находятся на службе в военных структурах России.

«Мы попросили мнения военных экспертов. Это сделано для того, чтобы разграничить срочную службу, которая существует в России, и тех, кто продолжает служить после ее окончания по собственному желанию», – сказал Бах (цитата по ТАСС).

Он добавил, что международным спортивным федерациям стоит иметь независимые комиссии и таких экспертов для создания «общих правил» для всех видов спорта.

Бах также сообщил, что комитет не ждет бойкота со стороны Великобритании и Германии в случае допуска россиян на Олимпийские игры 2024 г. в Париже. По его словам, олимпийские комитеты этих стран четко заявили, что не станут бойкотировать Олимпиаду. «Для нас главное – их решение», – заключил президент организации.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что власти республики потребуют от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине. По его словам, такой документ будут требовать у атлетов из России для участия в любых соревнованиях в стране.

28 марта Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать военную операцию на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта. Тогда же Бах заявил, что примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время».

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. В конце марта Бах выступил против «коллективной вины» в отношении российских атлетов. При этом, подчеркнул он, в соревнованиях не должны принимать участие спортсмены, активно поддерживающие боевые действия на Украине.

29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжит отстаивать интересы российских атлетов в международном спорте и продолжит контакты с МОК «именно для защиты» этих интересов.

Ранее по теме: Германия не будет принимать этап Кубка мира по фехтованию после допуска россиян

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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