МОК попросил экспертов установить критерий по выявлению спортсменов-военнослужащих
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что организация попросила военных экспертов установить критерии для определения спортсменов, которые находятся на службе в военных структурах России.
«Мы попросили мнения военных экспертов. Это сделано для того, чтобы разграничить срочную службу, которая существует в России, и тех, кто продолжает служить после ее окончания по собственному желанию», – сказал Бах (цитата по ТАСС).
Он добавил, что международным спортивным федерациям стоит иметь независимые комиссии и таких экспертов для создания «общих правил» для всех видов спорта.
Бах также сообщил, что комитет не ждет бойкота со стороны Великобритании и Германии в случае допуска россиян на Олимпийские игры 2024 г. в Париже. По его словам, олимпийские комитеты этих стран четко заявили, что не станут бойкотировать Олимпиаду. «Для нас главное – их решение», – заключил президент организации.
Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что власти республики потребуют от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине. По его словам, такой документ будут требовать у атлетов из России для участия в любых соревнованиях в стране.
28 марта Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать военную операцию на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта. Тогда же Бах заявил, что примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время».
25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. В конце марта Бах выступил против «коллективной вины» в отношении российских атлетов. При этом, подчеркнул он, в соревнованиях не должны принимать участие спортсмены, активно поддерживающие боевые действия на Украине.
29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжит отстаивать интересы российских атлетов в международном спорте и продолжит контакты с МОК «именно для защиты» этих интересов.