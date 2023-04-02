Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза

Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. На прошлой неделе участники совещания обсуждали развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в России до 2030 г. С докладом перед Путиным по этой теме выступил вице-премьер Денис Мантуров.