Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе большое заседание Совета безопасности, сообщил в своем Telegram-канале журналист программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
По его данным, президент также совершит поездку в один из российских регионов. В Кремле «РИА Новости» подтвердили, что Путин в начале апреля проведет заседание Совбеза. «Да. Совбез планируется. Тему сообщим», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. На прошлой неделе участники совещания обсуждали развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в России до 2030 г. С докладом перед Путиным по этой теме выступил вице-премьер Денис Мантуров.
17 марта тогда темой обсуждения на заседании Совбеза стали вопросы взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе вопросы экономического и политического характера, а также в сфере безопасности.