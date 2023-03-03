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Путин провел совещание с членами Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

Какие именно вопросы были затронуты в ходе заседания, не уточняется. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и др.  

Открытой части совещания не было. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основная часть заседания традиционно пройдет в закрытом формате. 

Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. В предыдущий раз о нем сообщалось 13 февраля, тогда в открытой части глава государства обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой рассказать о командировке в Мали, Мавританию и Судан, которые он посетил с 7 по 9 февраля. До этого, с 23 по 27 января, Лавров побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных