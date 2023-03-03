Путин провел совещание с членами Совбеза

Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. В предыдущий раз о нем сообщалось 13 февраля, тогда в открытой части глава государства обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой рассказать о командировке в Мали, Мавританию и Судан, которые он посетил с 7 по 9 февраля. До этого, с 23 по 27 января, Лавров побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее.