Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Какие именно вопросы были затронуты в ходе заседания, не уточняется. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и др.
Открытой части совещания не было. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основная часть заседания традиционно пройдет в закрытом формате.
Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. В предыдущий раз о нем сообщалось 13 февраля, тогда в открытой части глава государства обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой рассказать о командировке в Мали, Мавританию и Судан, которые он посетил с 7 по 9 февраля. До этого, с 23 по 27 января, Лавров побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее.