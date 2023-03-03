Песков сообщил, что основная часть совещания Совбеза пройдет в закрытом режиме

«Я не могу сказать. Вы знаете, что иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).