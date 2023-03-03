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Песков сообщил, что основная часть совещания Совбеза пройдет в закрытом режиме

Ведомости

Основная часть совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности традиционно пройдет в закрытом режиме, будет ли открытая часть – неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу сказать. Вы знаете, что иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Накануне, 2 марта, в Telegram-каналах появилась информация, что на фоне атаки украинских диверсантов в Брянской области может быть созвано экстренное совещание Совбеза. Песков опроверг эти планы и отметил, что совещание запланировано на 3 марта.

Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. В предыдущий раз о нем сообщалось 13 февраля.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.

Ранее по теме: В Брянской области произошла одна из самых громких диверсий за последнее время

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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