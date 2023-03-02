ФСБ сообщила о массированном ударе по группе диверсантов в Брянской области
Украинские диверсанты, которые сегодня проникли в Брянскую область, были выдавлены на территорию Украины, где после этого по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», – сказано в сообщении.
Сегодня в Брянскую область проникла группа украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок. Он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, позже сообщил губернатор Александр Богомаз.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.