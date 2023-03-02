Число погибших в Брянской области увеличилось до двух
Два человека погибли в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«По уточненной информации, в результате действий ДРГ (диверсионно-разведывательной группы. – “Ведомости”) в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», – сказано в сообщении.
Сегодня в регион проникла группа украинских диверсантов, которая открыла в том числе огонь по автомобилю с детьми. Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погиб один местный житель, который был за рулем автомобиля, и пострадал ребенок. Он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, позже сообщил Богомаз. Позже стало известно о гибели второго человека в результате украинской атаки.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.
ФСБ сообщила, что ситуация в Брянской области уже взята под контроль правоохранительными органами, было обнаружено много взрывчатых устройств разного типа. Сейчас идет работа по их разминированию.