Число погибших в Брянской области увеличилось до двух

Сегодня в регион проникла группа украинских диверсантов, которая открыла в том числе огонь по автомобилю с детьми. Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погиб один местный житель, который был за рулем автомобиля, и пострадал ребенок. Он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, позже сообщил Богомаз. Позже стало известно о гибели второго человека в результате украинской атаки.