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Общество

Число погибших в Брянской области увеличилось до двух

Ведомости

Два человека погибли в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ (диверсионно-разведывательной группы. – “Ведомости”) в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», – сказано в сообщении.

Сегодня в регион проникла группа украинских диверсантов, которая открыла в том числе огонь по автомобилю с детьми. Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погиб один местный житель, который был за рулем автомобиля, и пострадал ребенок. Он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, позже сообщил Богомаз. Позже стало известно о гибели второго человека в результате украинской атаки.

Ранее по теме: Кадыров призвал привлечь к ответу семьи украинских диверсантов, которые живут в России

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. 

ФСБ сообщила, что ситуация в Брянской области уже взята под контроль правоохранительными органами, было обнаружено много взрывчатых устройств разного типа. Сейчас идет работа по их разминированию. 

Ранее по теме: Президент назвал события в Брянской области терактом. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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