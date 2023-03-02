В Брянской области рассказали о состоянии раненного в результате обстрела ребенка
Заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков сообщил, что жизни пострадавшему при атаке украинских диверсантов десятилетнему ребенку ничего не угрожает. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».
«По нашей информации, один пострадавший ребенок, но его жизни ничего не угрожает, все хорошо с ним... Он в скорой помощи, минут через 20 будет в больнице», – сообщил Бардуков. Информацию о погибшем мужчине он не стал комментировать.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении украинских диверсантов на территорию региона. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб один житель, ранения получил десятилетний ребенок.
Позже центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в приграничном районе Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских диверсантов.