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В Брянской области рассказали о состоянии раненного в результате обстрела ребенка

Ведомости

Заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков сообщил, что жизни пострадавшему при атаке украинских диверсантов десятилетнему ребенку ничего не угрожает. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

«По нашей информации, один пострадавший ребенок, но его жизни ничего не угрожает, все хорошо с ним... Он в скорой помощи, минут через 20 будет в больнице», – сообщил Бардуков. Информацию о погибшем мужчине он не стал комментировать.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении украинских диверсантов на территорию региона. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб один житель, ранения получил десятилетний ребенок.

Позже центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в приграничном районе Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских диверсантов.

Ранее по теме: Брянский губернатор сообщил о проникновении в регион диверсантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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