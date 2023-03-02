ФСБ сообщила, что ситуация в Брянской области находится под контролем
Ситуация в Брянской области после проникновения украинских диверсантов находится под контролем правоохранительных органов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
«Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности», – сказано в сообщении спецслужбы.
В ФСБ уточнили, что в ходе проверок было обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, сейчас идет разминирование. В ведомстве добавили, что в результате произошедшего погиб один местный житель, огнестрельное ранение получил ребенок.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион украинских диверсантов. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. Позже президент России Владимир Путин подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. По словам главы государства, произошедшее можно назвать терактом.