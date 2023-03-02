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ФСБ сообщила, что ситуация в Брянской области находится под контролем

Ведомости

Ситуация в Брянской области после проникновения украинских диверсантов находится под контролем правоохранительных органов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. 

«Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности», – сказано в сообщении спецслужбы. 

В ФСБ уточнили, что в ходе проверок было обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, сейчас идет разминирование. В ведомстве добавили, что в результате произошедшего погиб один местный житель, огнестрельное ранение получил ребенок. 

Ранее по теме: Президент назвал события в Брянской области терактом. Главное

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион украинских диверсантов. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. Позже президент России Владимир Путин подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. По словам главы государства, произошедшее можно назвать терактом. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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