ФСБ сообщила, что ситуация в Брянской области находится под контролем

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион украинских диверсантов. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. Позже президент России Владимир Путин подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. По словам главы государства, произошедшее можно назвать терактом.