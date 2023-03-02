Кадыров призвал привлечь к ответу семьи украинских диверсантов, которые живут в России
Необходимо привлечь к ответственности семьи украинских диверсантов, которые сегодня нарушили госграницу и проникли в Брянскую область. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят», – сказано в сообщении.
Глава Чечни отметил, что после этого необходимо будет «разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению». При этом, по его словам, не надо обращать внимание на то, что рядом могут находиться гражданские объекты. «Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины», – подчеркнул он.
Кадыров также призвал ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования в восьми регионах, где сейчас установлен «средний уровень реагирования». «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», – написал он.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион украинских диверсантов. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один человек погиб, ранен десятилетний ребенок. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, уточнил Богомаз.
Позже в ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области, куда проникла группа диверсантов, сейчас ведутся мероприятия по их уничтожению. В Кремле также сообщили, что сейчас в регионе ведется работа по уничтожению террористов. На вопрос об изменении статуса спецоперации после произошедшего Песков не стал отвечать. «Не знаю, не могу пока сказать», – отметил он.
В восьми приграничных регионах России с 19 октября 2022 г. действует «средний уровень реагирования». Он был введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. В рамках этого режима власти регионов могут, например, ввести особый режим въезда и выезда с территории, ограничить свободу передвижения по ней. У них будет право ограничивать движение транспорта, а также осуществлять его досмотр.