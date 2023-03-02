Газета
Политика

Кадыров призвал привлечь к ответу семьи украинских диверсантов, которые живут в России

Ведомости

Необходимо привлечь к ответственности семьи украинских диверсантов, которые сегодня нарушили госграницу и проникли в Брянскую область. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. 

«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят», – сказано в сообщении. 

Глава Чечни отметил, что после этого необходимо будет «разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению». При этом, по его словам, не надо обращать внимание на то, что рядом могут находиться гражданские объекты. «Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться.  Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины», – подчеркнул он. 

Кадыров также призвал ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования в восьми регионах, где сейчас установлен «средний уровень реагирования». «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», – написал он.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион украинских диверсантов. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один человек погиб, ранен десятилетний ребенок. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, уточнил Богомаз. 

Ранее по теме: Президент назвал события в Брянской области терактом. Главное

Позже в ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области, куда проникла группа диверсантов, сейчас ведутся мероприятия по их уничтожению. В Кремле также сообщили, что сейчас в регионе ведется работа по уничтожению террористов. На вопрос об изменении статуса спецоперации после произошедшего Песков не стал отвечать. «Не знаю, не могу пока сказать», – отметил он. 

В восьми приграничных регионах России с 19 октября 2022 г. действует «средний уровень реагирования». Он был введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. В рамках этого режима власти регионов могут, например, ввести особый режим въезда и выезда с территории, ограничить свободу передвижения по ней. У них будет право ограничивать движение транспорта, а также осуществлять его досмотр.

Ранее по теме: В Кремле заявили об отмене поездки Путина в Ставропольский край
Ранее по теме: ФСБ сообщила об операции против диверсантов в Брянской области

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных