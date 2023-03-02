Кадыров призвал привлечь к ответу семьи украинских диверсантов, которые живут в России

Глава Чечни отметил, что после этого необходимо будет «разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению». При этом, по его словам, не надо обращать внимание на то, что рядом могут находиться гражданские объекты. «Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины», – подчеркнул он.