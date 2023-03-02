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В Кремле заявили об отмене поездки Путина в Ставропольский край

Ведомости

Президент России Владимир Путин не поедет в Северо-Кавказский федеральный округ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника". Но проведет это, по понятным причинам, в режиме видеоконференции», – сообщил представитель Кремля.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в четверг – 2 марта – совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний «Машук», где пройдет торжественная церемония открытия Года педагога и наставника. Ожидалось, что президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя России во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе спецоперации на Украине. Также Путин должен был встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении украинских диверсантов на территорию региона. По его информации, диверсанты обстреляли автомобиль, в результате чего погиб один житель, ранения получил десятилетний ребенок. Позже Богомаз написал в Telegram-канале, что ребенок доставлен в больницу и его жизни ничего не угрожает.

В центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали, что в приграничном районе Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских диверсантов.

Ранее по теме: В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса СВО из-за украинских диверсантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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