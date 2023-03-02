В Кремле заявили об отмене поездки Путина в Ставропольский край

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в четверг – 2 марта – совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний «Машук», где пройдет торжественная церемония открытия Года педагога и наставника. Ожидалось, что президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя России во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе спецоперации на Украине. Также Путин должен был встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.