В Кремле заявили об отмене поездки Путина в Ставропольский край
Президент России Владимир Путин не поедет в Северо-Кавказский федеральный округ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника". Но проведет это, по понятным причинам, в режиме видеоконференции», – сообщил представитель Кремля.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин в четверг – 2 марта – совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний «Машук», где пройдет торжественная церемония открытия Года педагога и наставника. Ожидалось, что президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя России во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе спецоперации на Украине. Также Путин должен был встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении украинских диверсантов на территорию региона. По его информации, диверсанты обстреляли автомобиль, в результате чего погиб один житель, ранения получил десятилетний ребенок. Позже Богомаз написал в Telegram-канале, что ребенок доставлен в больницу и его жизни ничего не угрожает.
В центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали, что в приграничном районе Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских диверсантов.