В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса СВО из-за украинских диверсантов
В Кремле затруднились ответить на вопрос об изменении статуса спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не знаю, пока не могу сказать», – прокомментировал он.
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин получает всю информацию о ситуации в Брянской области по линии силовых ведомств. В частности, он получает доклады от главы ФСБ Александра Бортникова, министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова.
«Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства по противодействию террористами. Также Путин получает доклады от [губернатора Брянской области Александра] Богомаза о ситуации на месте и о принимаемых мерах, в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», – сказал он.
Песков также назвал произошедшее «атакой террористов». По его словам, работа по их уничтожению сейчас ведется. По факту произошедшего будет проведено расследование. «Нужно установить доподлинно, кто это. Всем этим будут заниматься наши силовые ведомства. Информация будет поступать от них», – сказал он, отвечая на вопрос о возможной связи действий диверсантов с украинскими властями.
По словам Пескова, Москва продолжит обращать внимание мировой общественности к произошедшему. «На международной арене как обращали, так и продолжим обращать и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион украинских диверсантов. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, уточнил Богомаз.
Позже в ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области, куда проникла группа диверсантов, сейчас ведутся мероприятия по их уничтожению.
В начале февраля в Брянской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.