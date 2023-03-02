В Кремле не ответили на вопрос об изменении статуса СВО из-за украинских диверсантов

Песков также назвал произошедшее «атакой террористов». По его словам, работа по их уничтожению сейчас ведется. По факту произошедшего будет проведено расследование. «Нужно установить доподлинно, кто это. Всем этим будут заниматься наши силовые ведомства. Информация будет поступать от них», – сказал он, отвечая на вопрос о возможной связи действий диверсантов с украинскими властями.