В Кремле анонсировали поездку Путина на Кавказ
Президент России Владимир Путин в четверг – 2 марта – совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний «Машук», где пройдет торжественная церемония открытия Года педагога и наставника, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя Российской Федерации во время выполнения боевых задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, и встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника"», – следует из анонса.
Вместе с тем президент встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Летом прошлого года Путин подписал указ о проведении в 2023 г. Года педагога и наставника в России. Такое решение было принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность». Тогда Путин поручил правительству за три месяца создать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению. Региональным органам власти также было рекомендовано проводить мероприятия в рамках Года педагога и наставника.
2022 г. был объявлен Годом культурного наследия народов России. В Указе Путина говорилось, что такое решение было принято для популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.