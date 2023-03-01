В Кремле анонсировали поездку Путина на Кавказ

Летом прошлого года Путин подписал указ о проведении в 2023 г. Года педагога и наставника в России. Такое решение было принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность». Тогда Путин поручил правительству за три месяца создать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению. Региональным органам власти также было рекомендовано проводить мероприятия в рамках Года педагога и наставника.