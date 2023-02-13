Путин провел оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, передает пресс-служба Кремля.
«Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия – Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», – обратился глава государства к главе МИДа Сергею Лаврову.
С 7 по 9 февраля дипломат посетил Мали, Мавританию и Судан, а ранее с 23 по 27 января побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее.
Президент ранее провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого предложил обсудить борьбу с терроризмом. В ходе совещания глава государства заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова.