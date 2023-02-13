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Путин провел оперативное совещание Совбеза

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, передает пресс-служба Кремля.

«Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия – Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», – обратился глава государства к главе МИДа Сергею Лаврову.

С 7 по 9 февраля дипломат посетил Мали, Мавританию и Судан, а ранее с 23 по 27 января побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее.

Президент ранее провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого предложил обсудить борьбу с терроризмом. В ходе совещания глава государства заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова.

Ранее по теме: Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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