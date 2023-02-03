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Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого предложил обсудить борьбу с терроризмом. Совещание прошло в режиме видеоконференции, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны. На протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас он имеет особое значение. Речь идет о борьбе с терроризмом», – сказал он.

В ходе совещания глава государства заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова.

В декабре 2022 г. Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ) сообщил, что число террористических преступлений по итогам года значительно выросло к 2021 г. В частности, было предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. По словам Бортникова, «это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности».

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31 января в России был вынесен первый приговор за поджог военкомата. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Огонь повредил внутреннюю отделку в здании на площади 1 квадратного метра. После задержания поджигателям вменяли статьи о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, однако в декабре обвинение переквалифицировали на статью о терроризме. В результате одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу 6000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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