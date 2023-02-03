Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого предложил обсудить борьбу с терроризмом. Совещание прошло в режиме видеоконференции, трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны. На протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас он имеет особое значение. Речь идет о борьбе с терроризмом», – сказал он.
В ходе совещания глава государства заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова.
В декабре 2022 г. Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ) сообщил, что число террористических преступлений по итогам года значительно выросло к 2021 г. В частности, было предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. По словам Бортникова, «это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности».
31 января в России был вынесен первый приговор за поджог военкомата. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Огонь повредил внутреннюю отделку в здании на площади 1 квадратного метра. После задержания поджигателям вменяли статьи о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, однако в декабре обвинение переквалифицировали на статью о терроризме. В результате одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу 6000 руб.