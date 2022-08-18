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ФСБ задержала в трех городах России членов террористической ячейки исламистов

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве, Красноярске и Новосибирске восьмерых членов террористической запрещенной в России группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России в городах Красноярск, Москва, Новосибирск пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 г.), задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии», – говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что задержанные финансировали террористические структуры в Сирии и призывали к преступлениям террористического характера на территории России. При задержании у членов группировки изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся в ведении противоправной деятельности.

Накануне ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Джанкое и Ялте на севере Крыма. Как пояснили в ФСБ, члены группировки, действия которых курировали эмиссары террористической организации с территории Украины, распространяли в России пропагандистские террористические материалы и занимались вербовкой в свои ряды местных жителей из числа мусульман.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных