ФСБ задержала в трех городах России членов террористической ячейки исламистов

Накануне ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Джанкое и Ялте на севере Крыма. Как пояснили в ФСБ, члены группировки, действия которых курировали эмиссары террористической организации с территории Украины, распространяли в России пропагандистские террористические материалы и занимались вербовкой в свои ряды местных жителей из числа мусульман.