ФСБ задержала в трех городах России членов террористической ячейки исламистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве, Красноярске и Новосибирске восьмерых членов террористической запрещенной в России группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности России в городах Красноярск, Москва, Новосибирск пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 г.), задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии», – говорится в сообщении.
В ФСБ уточнили, что задержанные финансировали террористические структуры в Сирии и призывали к преступлениям террористического характера на территории России. При задержании у членов группировки изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся в ведении противоправной деятельности.
Накануне ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Джанкое и Ялте на севере Крыма. Как пояснили в ФСБ, члены группировки, действия которых курировали эмиссары террористической организации с территории Украины, распространяли в России пропагандистские террористические материалы и занимались вербовкой в свои ряды местных жителей из числа мусульман.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.