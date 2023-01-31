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В России вынесен приговор за поджог военкомата по статье «теракт»

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Фигуранта дела о поджоге военкомата в Нижневартовске приговорили к 12 годам колонии и штрафу 6 тыс. руб. , передает корреспондент «РИА Новости» из Центрального окружного военного суда. Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК). По решению суда, первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся девять в колонии строгого режима. Штраф Борисенко назначили за кражу из торгового центра.

Борисенко стал первым осужденным по статье о терроризме за такой состав преступления. Военный прокурор запрашивал для него 13 лет колонии строгого режима. Дело второго фигуранта Василия Гаврилишена суд рассматривает отдельно. Оба обвиняемых признали вину, но не согласились с тем, что их действия можно квалифицировать по статье «Теракт».

В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Огонь повредил внутреннюю отделку в здании на площади 1 квадратного метра. После задержания поджигателям вменяли статьи о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, однако в декабре обвинение переквалифицировали на статью о терроризме.

По версии следствия, Гаврилишен вел переписку в мессенджере с заказчиком, который якобы обещал ему от 1 до 3 млн руб. в зависимости от причиненного ущерба, заявляла сторона обвинения. Всего на счет Гаврилишена поступила $1 тыс. за семь брошенных «коктейлей Молотова». Обвинение считает, что Борисенко закупал необходимые компоненты и снимал поджог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных