В России вынесен приговор за поджог военкомата по статье «теракт»
Фигуранта дела о поджоге военкомата в Нижневартовске приговорили к 12 годам колонии и штрафу 6 тыс. руб. , передает корреспондент «РИА Новости» из Центрального окружного военного суда. Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК). По решению суда, первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся девять в колонии строгого режима. Штраф Борисенко назначили за кражу из торгового центра.
Борисенко стал первым осужденным по статье о терроризме за такой состав преступления. Военный прокурор запрашивал для него 13 лет колонии строгого режима. Дело второго фигуранта Василия Гаврилишена суд рассматривает отдельно. Оба обвиняемых признали вину, но не согласились с тем, что их действия можно квалифицировать по статье «Теракт».
В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Огонь повредил внутреннюю отделку в здании на площади 1 квадратного метра. После задержания поджигателям вменяли статьи о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, однако в декабре обвинение переквалифицировали на статью о терроризме.
По версии следствия, Гаврилишен вел переписку в мессенджере с заказчиком, который якобы обещал ему от 1 до 3 млн руб. в зависимости от причиненного ущерба, заявляла сторона обвинения. Всего на счет Гаврилишена поступила $1 тыс. за семь брошенных «коктейлей Молотова». Обвинение считает, что Борисенко закупал необходимые компоненты и снимал поджог.