НАК: в России с начала года предотвратили 123 террористических преступления

НАК: в России с начала года предотвратили 123 террористических преступленияЗа год их число существенно увеличилось
С начала 2022 г. в России предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. Об этом говорится в материалах по результатам состоявшегося заседания в Москве Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ).
«В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций», — сообщил информационный центр НАК.
Председатель НАК, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании подчеркнул, что в 2022 г. существенно выросло число террористических проявлений, особенно в приграничных регионах, которые расположены в ЦФО и ЮФО. По его словам, «это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности».
В НАК сообщили, что при попытке пересечения государственной границы России в пунктах пропуска было задержано свыше 400 украинских националистов и служащих, которые совершили военные преступления. В страну был не допущен въезд 1026 человек, причастных к террористической деятельности.
За 2022 г. было выявлено примерно 2600 случаев незаконного оборота оружия, ликвидировано свыше 50 подпольных оружейных мастерских. Помимо этого, как сообщил НАК, в России была пресечена деятельность 74 организованных групп, которая занималась изготовлением средств поражения. По итогам заседания НАК и ФОШ стало известно о блокировке счетов примерно 3000 лиц, причастных к финансированию терроризма, на сумму более 94 млн руб.
По данным комитета, с начала года в сети заблокировано 5700 и удалено свыше 25 000 материалов террористического содержания. С начала проведения специальной военной операции на Украине было заблокировано свыше 3500 интернет-ресурсов, которые распространяли фейковую информацию о спецоперации.
В 2022 г. в России было проведено свыше 500 000 мероприятий, целью которых являлось формирование у молодежи патриотической позиции, а также критического отношения к украинской националистической пропаганде.