В посольстве сообщили о работе по делу осужденной в Белоруссии Софии Сапеги
В посольстве России в Белоруссии сообщили, что российские дипломаты работают по делу осужденной в республике россиянки Софии Сапеги, которую в мае прошлого года приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-секретаря посольства в Минске Алексея Маскалева.
«Российские дипломаты работают по делу Сапеги, находятся во взаимодействии с адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой РФ», – сказал Маскалев.
В середине марта в КГБ Белоруссии сообщили о включении Сапеги в перечень причастных к терроризму лиц. В ведомстве пояснили, что основанием для этого стало вступление в силу приговора суда о признании ее виновной «в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 Уголовного кодекса».
В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что усилий России по освобождению осужденной в Белоруссии Сапеги оказалось недостаточно, поскольку речь идет о суверенном государстве. В Кремле добавили, что Москва продолжит следить за соблюдением ее прав.
Летом 2022 г. адвокат россиянки Антон Гашинский сообщил, что она подала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле. 10 января стало известно, что в помиловании Сапеге было отказано.
Софию Сапегу задержали вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романом Протасевичем в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого находились молодые люди, приземлиться в аэропорту Минска.
6 мая 2022 г. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на 167 500 белорусских рублей. Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.