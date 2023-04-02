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Политика

Министр обороны Чехии призвала найти посредника для переговоров Москвы и Киева

Ведомости

Боевые действия на Украине должны быть прекращены, важно найти посредника для переговоров Москвы и Киева, заявила министр обороны Яна Чернохова во время своего выступления по Чешскому ТВ.

Глава чешского минобороны заявила, что намерена поддержать любую инициативу, которая приведет к прекращению огня и окончанию  конфликта на приемлемых для Украины условиях. Министр уточнила, что была бы не против посредничества Китая в переговорах между Россией и Украиной. 

«Неважно, будет модератором Запад или страны, которые могут быть близки к России», — сказала Чернохова. По ее словам, важно найти государство, которое будет иметь достаточное уважение у Москвы. «Весь мир должен сделать все, чтобы поскорее покончить с этими ужасами. Если есть кто-то, кто может это сделать, я им аплодирую. Мне все равно, если это будет Китай», — добавила она.

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Чернохова упомянула мирный план КНР, который ранее обнародовал Пекин. По ее словам, «даже Украина слышит» об этом предложении, а остальные инициативы были «очень странными».

План из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине был опубликован МИД КНР 24 февраля. Основные тезисы Пекина: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и норм международного права; отказ от «менталитета холодной войны»; прекращение огня и боевых действий, так как «в войнах нет победителей»; запуск мирных переговоров; урегулирование гуманитарного кризиса; защита гражданских лиц и военнопленных; поддержка безопасности АЭС; снижение стратегических рисков и недопущение применения ядерного оружия.

На этой неделе  президент Белоруссии Александр Лукашенко также призвал прекратить боевые действия на Украине, объявить перемирие без права перемещения и переброски военной техники с обеих сторон, чтобы не допустить начала эскалации конфликта и Третьей мировой войны. В Кремле после этого сообщили, что президент России Владимир Путин обсудит этот вопрос с Лукашенко  на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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