Министр обороны Чехии призвала найти посредника для переговоров Москвы и Киева

«Неважно, будет модератором Запад или страны, которые могут быть близки к России», — сказала Чернохова. По ее словам, важно найти государство, которое будет иметь достаточное уважение у Москвы. «Весь мир должен сделать все, чтобы поскорее покончить с этими ужасами. Если есть кто-то, кто может это сделать, я им аплодирую. Мне все равно, если это будет Китай», — добавила она.