При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал глава Акимовки
Утром 3 апреля в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на экстренные службы.
Взрыв произошел на улице Богдана Хмельницкого. Подробности происшествия не уточняются. Сейчас на месте работают экстренные службы.
«По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал», — добавили позже в администрации.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что пострадавший — глава Акимовской администрации Максим Зубарев. Власти Мелитопольского района также подтвердили, что против чиновника совершен теракт. По предварительной информации, он находится в тяжелом состоянии.
В ноябре 2022 г. в соцсетях появилась информация о гибели Зубарева в результате теракта ВСУ. Позже информацию опроверг сам чиновник, опубликовав видеообращение в своем Telegram-канале. «Спешу всех заверить и сообщить о том, что со мной все в порядке. Украинские СМИ в очередной раз опубликовали фейковые новости о моей гибели — это неправда», — заявил он.
До этого покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина произошло в Мариуполе 27 марта. Автомобиль взорвался в нескольких метрах от него, Москвин не пострадал.
Кроме того, 14 марта в Мелитополе Запорожской области был взорван автомобиль местного предпринимателя, руководителя муниципального транспортного предприятия Ивана Ткача. От полученных травм он скончался в больнице.
Другое покушение в декабре 2022 г. было совершено на замглавы Мелитополя Николая Волыка. Самодельное взрывное устройство привели в действие, когда чиновник выходил из подъезда своего дома. В результате происшествия Волык не пострадал.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В мае 2022 г. член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские силы контролируют более 70% территории Запорожской области. В частности, под контролем ВС РФ находится город Мелитополь.