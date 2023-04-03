При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал глава Акимовки

В ноябре 2022 г. в соцсетях появилась информация о гибели Зубарева в результате теракта ВСУ. Позже информацию опроверг сам чиновник, опубликовав видеообращение в своем Telegram-канале. «Спешу всех заверить и сообщить о том, что со мной все в порядке. Украинские СМИ в очередной раз опубликовали фейковые новости о моей гибели — это неправда», — заявил он.