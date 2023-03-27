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В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции

Ведомости

В Мариуполе взорвали автомобиль начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина», — сказал собеседник агентства. 

Он уточнил, что взрыв произошел в нескольких метрах от начальника полиции, Москвин не пострадал. Другой источник в силовых структурах ДНР добавил, что начальник полиции получил легкую контузию.

В региональном управлении СК по ДНР сообщили, что прибыли на место происшествия. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на фиксацию следов преступления и установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили там.

14 марта в Мелитополе Запорожской области был взорван автомобиль местного предпринимателя, руководителя муниципального транспортного предприятия Ивана Ткача. От полученных травм он скончался в больнице. Другое покушение произошло в декабре 2022 г. на замглавы Мелитополя Николая Волыка. Самодельное взрывное устройство привели в действие, когда чиновник выходил из подъезда своего дома. В результате происшествия Волык не пострадал.

Город Мариуполь находится в ДНР. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. За несколько дней до покушения на начальника полиции в Мариуполь приезжал президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что общение главы государства с жителями Мариуполя, его поход в гости и другие передвижения по городу были спонтанными. По словам пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова, от поездки российского лидера «никто не поседел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных