В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции
В Мариуполе взорвали автомобиль начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что взрыв произошел в нескольких метрах от начальника полиции, Москвин не пострадал. Другой источник в силовых структурах ДНР добавил, что начальник полиции получил легкую контузию.
В региональном управлении СК по ДНР сообщили, что прибыли на место происшествия. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на фиксацию следов преступления и установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили там.
14 марта в Мелитополе Запорожской области был взорван автомобиль местного предпринимателя, руководителя муниципального транспортного предприятия Ивана Ткача. От полученных травм он скончался в больнице. Другое покушение произошло в декабре 2022 г. на замглавы Мелитополя Николая Волыка. Самодельное взрывное устройство привели в действие, когда чиновник выходил из подъезда своего дома. В результате происшествия Волык не пострадал.
Город Мариуполь находится в ДНР. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. За несколько дней до покушения на начальника полиции в Мариуполь приезжал президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что общение главы государства с жителями Мариуполя, его поход в гости и другие передвижения по городу были спонтанными. По словам пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова, от поездки российского лидера «никто не поседел».