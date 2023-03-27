В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции

Город Мариуполь находится в ДНР. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. За несколько дней до покушения на начальника полиции в Мариуполь приезжал президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что общение главы государства с жителями Мариуполя, его поход в гости и другие передвижения по городу были спонтанными. По словам пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова, от поездки российского лидера «никто не поседел».