Kyodo: Китай впервые с 1964 года занял нейтральную позицию по Курильским островам
КНР впервые за почти 60 лет поменяла свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к китайской стороне.
В 1964 г. тогдашний председатель КНР Мао Цзэдун признал южную часть Курильских островов территорией Японии. Агентство отмечает, что нынешний председатель Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте встречи с президентом России Владимиром Путиным указал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности спорной территории.
«Изменение позиции Китая, несомненно, повысит доверие России и еще более ужесточит ее позицию в отношении Японии. Это затруднит переговоры о возвращении территорий», – указывают эксперты.
Вопрос мирного договора с Японией, отсутствующего с окончания Второй мировой войны из-за спора о принадлежности нескольких Южных Курильских островов, «закрыт». Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио.
В феврале премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил о необходимости заключения мирного договора и урегулирования территориального спора с Россией. При этом он подчеркнул, что Токио не изменил свою позицию по вопросу о принадлежности островов, входящих в южную часть Курил, и не изменит ее в будущем – японская сторона считает их своими «оккупированными северными территориями».
Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после заключения Московской декларации, после чего СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, РФ должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.