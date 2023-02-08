Премьер Японии заявил о неизменной позиции по южной части Курильских островов
Руководство Японии не изменило свою позицию по вопросу о принадлежности островов, входящих в южную часть Курил, и не изменит ее в будущем. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего выступления в парламенте, передает местная газета «Асахи Сибун».
«Японо-российские отношения находятся в сложном положении, но правительство твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора», – сказал он, подчеркнув, что руководство страны не намерено изменять свою политику в отношении четырех островов южной части Курил.
Это не первое заявление премьера Японии о намерении заключить мирный договор. В прошлый раз Кисида говорил об этом накануне, 7 февраля. «Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор... Правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», – сказал он. С аналогичным заявлением он выступил и в январе, тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в отношениях между Россией и Японией сейчас отсутствует какой-либо содержательный диалог, поэтому говорить о возможности заключить мирный договор «вряд ли приходится».
21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.