Премьер Японии заявил о неизменной позиции по южной части Курильских островов

Это не первое заявление премьера Японии о намерении заключить мирный договор. В прошлый раз Кисида говорил об этом накануне, 7 февраля. «Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор... Правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», – сказал он. С аналогичным заявлением он выступил и в январе, тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в отношениях между Россией и Японией сейчас отсутствует какой-либо содержательный диалог, поэтому говорить о возможности заключить мирный договор «вряд ли приходится».